Россиянам назвали условие повторного заражения коронавирусом

Пациент может повторно заразиться коронавирусом при дефектности иммунного ответа в организме. При этом практика показывает, что во второй раз болезнь протекает тяжелее.

Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. он отметил, что пациент может второй раз заболеть COVID-19 только при условии какой-то дефектности иммунного ответа. В таком случае организм не справляется и не может выработать достаточное количество антител.

«Чаще всего, как показывает практика, повторное заболевание протекает тяжелее. Почему это происходит — трудно объяснить. Это связано с индивидуальной реактивностью организма», — рассказал Горелов.

Академик подчеркнул, что сейчас в мире официально зарегистрировали около 30 случаев повторного заражения, при этом умер только один пациент. Он уверен — вакцинация сможет предотвратить тяжелое течение заболевания в случае второго заражения.

«С прививкой иммунитет будет тренированный и, встречаясь с этим вирусом, он не позволит разгуляться до цитокинового шторма. Если человек сделал прививку, ему не грозят серьезные осложнения, реанимация и ИВЛ», — подчеркнул он.