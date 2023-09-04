04 сентября 2023, 05:31
Россиянам назвали улучшающие иммунитет осенью продукты
Диетолог Гоголева рекомендовала осенью есть цитрусовые и цветную капусту
Россиянам осенью рекомендовали употреблять богатые витамином С продукты. Этот витамин является главным стимулятором иммунной системы, отметила врач, эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева в разговоре с Life.
К продуктам с высоким содержанием витамина C относятся цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва и яблоки. Помимо того, что этот витамин Гоголева назвала главным стимулятором иммунной системы, он еще очень эффективный антиоксидант.
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«Антиоксиданты помогают выводить из организма свободные радикалы, борются с окислительным стрессом в тканях, насыщая их кислородом», — объяснила врач.
Осенью также важны богатые жирорастворимыми витаминами А, Е и К продукты. Диетолог посоветовала включить в рацион тыкву, репу, красную рыбу и орехи. Потребление этих продуктов, по ее словам, укрепит мембраны клеток иммунной системы.
Витамин D также необходим организму в осенний период. Гоголева пояснила, что он содержится в морской рыбе, яйцах и грибах. Витамин D, как заметила врач, способствует укреплению костей.
Полезными в осенний период будут продукты с натуральным бактерицидным и противовирусным действием. К ним врач отнесла лук, чеснок и имбирь.
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