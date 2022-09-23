Россиянам назвали правила здорового пищеварения | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам назвали правила здорового пищеварения

Читать 360tv в

Чтобы система пищеварения была в норме, необходимо следить за своим питанием и рационом. Несколько правил назвало издание Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Твое здоровье».

Реклама

Важно следить за своим самочувствием и отмечать, после каких продуктов появляются проблемы с пищеварением. Таким образом можно составить оптимальный рацион для своего организма. После употребления большого количества углеводной пищи нужно дать желудку отдохнуть, сделав перерыв от еды на три часа. Рекомендуется также не есть фрукты после плотного приема пищи, поскольку они плохо усваиваются с другими продуктами, написал «ПолитЭксперт». Кроме того, специалисты не рекомендуют есть сладости одновременно с белковой пищей.

0 0 0 0 0 0