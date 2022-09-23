Россиянам назвали правила здорового пищеварения | 360°

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Россиянам назвали правила здорового пищеварения

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Чтобы система пищеварения была в норме, необходимо следить за своим питанием и рационом. Несколько правил назвало издание Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Твое здоровье».

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Важно следить за своим самочувствием и отмечать, после каких продуктов появляются проблемы с пищеварением. Таким образом можно составить оптимальный рацион для своего организма. После употребления большого количества углеводной пищи нужно дать желудку отдохнуть, сделав перерыв от еды на три часа. Рекомендуется также не есть фрукты после плотного приема пищи, поскольку они плохо усваиваются с другими продуктами, написал «ПолитЭксперт». Кроме того, специалисты не рекомендуют есть сладости одновременно с белковой пищей.

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