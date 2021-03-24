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    24 марта 2021, 14:59

    Россиянам назвали сроки снятия большинства ограничений по коронавирусу

    Нина Петлинова

    К осени в России сформируется коллективный иммунитет, а большую часть ограничений снимут. Это произойдет, если в стране продолжится массовая вакцинация, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Россиянам назвали сроки снятия большинства ограничений по коронавирусу

    Об этом Матвиенко заявила журналистам. Ее слова процитировало РИА «Новости».

    «Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала Матвиенко.

    При этом она подчеркнула, что только массовая вакцинация позволит окончательно победить коронавирус в России. Она добавила, что нет никаких причин отказываться от прививки — за исключением редких медицинских ограничений.

    Ранее в Кремле рассказали о вакцинации Владимира Путина от коронавируса. Пресс-секретарь президента отметил, что о том, какую вакцину выбрал российский лидер, знает только он сам и его врач. Глава государства не стал называть конкретный препарат, потому что все три российские вакцины одинаково надежны и эффективны в борьбе с вирусом.