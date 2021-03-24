Россиянам назвали сроки снятия большинства ограничений по коронавирусу

К осени в России сформируется коллективный иммунитет, а большую часть ограничений снимут. Это произойдет, если в стране продолжится массовая вакцинация, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об этом Матвиенко заявила журналистам. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что только массовая вакцинация позволит окончательно победить коронавирус в России. Она добавила, что нет никаких причин отказываться от прививки — за исключением редких медицинских ограничений.

Ранее в Кремле рассказали о вакцинации Владимира Путина от коронавируса. Пресс-секретарь президента отметил, что о том, какую вакцину выбрал российский лидер, знает только он сам и его врач. Глава государства не стал называть конкретный препарат, потому что все три российские вакцины одинаково надежны и эффективны в борьбе с вирусом.