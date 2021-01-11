Россиянам назвали способы избежать тоски после завершения праздников

Возвращаясь на работу после завершения новогодних праздников, многие люди испытывают тоску, близкую к депрессии. Чтобы отношение к напряженному графику изменилось, нужно создавать правильный настрой.

Прежде всего важно создавать правильный настрой на продуктивность. Тогда рабочие дела будут удаваться легче и отношение к напряженному графику изменится, считает российский психолог Сергей Ланг. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Нужно также сделать более полезным свой рацион питания. Мозг начинает работать активнее, благодаря сбалансированному питанию, а организм при этом медленнее устает. Ланг посоветовал употреблять побольше витаминов, фруктов и овощей. А вот употребление мяса лучше снизить в пользу рыбы.

Следует также уделить внимание занятию спортом. По мнению психолога, даже 15-20 минутная разминка поможет взбодриться. Но не стоит забывать и об отдыхе.

Психолог объяснил, что быстрое погружение в умственную или физическую работу после длительных праздников может привести к выгоранию. Для того, чтобы этого не произошло, нужно 30-40 минут в день побыть одному, наедине со своими мыслями, добавил Ланг.

Уже сегодня россияне выйдут на работу после долгих новогодних праздников. Первое время после длинных выходных всегда дается особенно тяжело. Но переход можно сделать более комфортным, если заранее уделить внимание режиму сна и распланировать все задачи. Психологи рассказали, что еще можно сделать для безболезненного возвращения к работе.