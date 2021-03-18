Россиянам назвали способы защиты в сезон аллергии

Жителям столицы в сезон аллергии стоит носить на улице очки и маску, часто орошать слизистую носа солевыми растворами, а также принимать душ и переодеваться после возвращения домой. А рано утром, в сухие и жаркие дни, не рекомендуется выходить на улицу, потому что в этот период времени наибольшая концентрация пыльцы в воздухе.

Защитная маска может служить, как барьер, который адсорбирует пыльцу на своей поверхности, а очки, в том числе и солнцезащитные, защищают слизистую глаз, рассказала в беседе с РИА «Новости» заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Москвы Елена Бобрикова.

Применение защитных спреев тоже будет иметь положительный эффект. Они обволакивают полость носа и препятствуют адсорбции на слизистой пыльцевых аллергенов.

По словам Бобриковой, гулять лучше в вечерние часы, после дождя, когда концентрация пыльцы значительно меньше.

После возвращения с улицы врач рекомендует принять душ, тщательно смыть пыльцу и сменить одежду. А вот сушить вещи после стирки на балконе не стоит, поскольку так на них оседает пыльца.

Также не следует открывать окна в квартире или офисе. Проветривать помещение лучше после дождя, вечером и в безветренную погоду, на открытые окна и двери можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю в несколько слоев. В квартире желательно каждый день проводить влажную уборку.

Если есть возможность, на сезон цветения можно выехать в другую климатическую зону, где цветение растений, на которые проявляется аллергия, уже закончилось или их вообще там нет, советует врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Ольга Мухина. Во время поездки на машине, особенно за городом, необходимо держать окна закрытыми, отметила она.

Аллергикам, по словам Мухиной, нужно соблюдать гипоаллергенную диету с исключением перекрестно-реагирующих продуктов, и избегать алкоголя во время цветения, так как спиртное еще больше расширяет кровеносные сосуды носовых ходов и затрудняет дыхание.

Аллергены и промышленные выбросы способствуют заражению коронавирусом, рассказали аллергологи. В этом году из-за большого количества снега цветение будет особенно интенсивным, а значит аллергические реакции усилятся.