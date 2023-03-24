Здоровье 24 марта 2023, 05:40 Россиянам назвали симптомы сибирской язвы Инфекционист Неронов: симптомы сибирской язвы появляются через два-три дня после заражения РИА «Новости»

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Сибирская язва — очень заразное заболевание, которое может передаваться человеку при контакте с животными или зараженным мясом. Ее симптомы легко определить. Они проявляются через два-три дня после заражения. Об этом рассказал специалист по инфекционным заболеваниям Владимир Неронов агентству «Прайм».

Заболевание быстро прогрессирует и в 80-90% случаев переходит в кожную форму с язвоподобными поражениями кожи. В некоторых случаях сибирская язва может развиться в легочную и кишечную формы. При легочной форме она распространяется от человека к человеку и может передаваться через пыль, находящуюся в воздухе. Инфекционист добавил, что на ранних стадиях заболевания наблюдается высокий уровень интоксикации организма.

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Неронов обращает особое внимание на то, что при обнаружении случая заражения сибирской язвой важно выявить всех лиц, контактировавших с инфицированными пациентами, изолировать их по меньшей мере на две недели и следить за их состоянием.

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Заболевание лечится с помощью антибиотиков. По словам врача, чем раньше начать лечение, тем больше шансов на выздоровление. Смертность составляет до 10%, однако если с болезнью не бороться, она может достигать 90%.

Ранее Следственный Комитет по Чувашии возбудил уголовное дело после заражения жителей Чувашии сибирской язвой. В ходе расследования стало известно, что болезнь «зародилась» в деревне Старое Акташево Цивильского района.