Россиянам назвали самые вредные закуски | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 13:20 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам назвали самые вредные закуски Врач Разбоев: сырные палочки - очень вредный и калорийный продукт Unsplash

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Бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев в беседе с изданием Life назвал закуски, которые, на его взгляд, являются самыми вредными и калорийными.

В первую очередь он посоветовал россиянам отказаться от сырных палочек и луковых колец, который подают с густым сырным соусом, приправленным чесноком или перцем чили.

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«К сожалению, такое сочетание не принесет никакой пользы вашему организму из-за повышенного содержания холестерина и быстрых углеводов», — сообщил медик.

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Также он порекомендовал отказаться от куриных крыльев, приготовленных во фритюре.

Куриные крылья –– жирный продукт, который из-за соли и приготовления во фритюре теряет практически все полезные свойства белка, содержащийся в мясе птицы, добавил Разбоев.

Ранее врач-невролог, педиатр и врач превентивной медицины Ольга Гофман сообщила, что укрепить иммунитет в домашних условиях можно с помощью сбалансированного и правильного питания.

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