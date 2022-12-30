Здоровье 30 декабря 2022, 18:00 Россиянам назвали самые распространенные ошибки при уходе за кожей Активное скрабирование может навредить коже

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При уходе за кожей многие женщины совершают определенные ошибки. О самых распространенных из них рассказала косметолог Надежда Петраш сайту «Аргументы и факты».

По словам специалиста, слишком активное скрабирование способно навредить коже и нарушить ее защитный слой. Также косметолог не рекомендует игнорировать инструкции на упаковках уходовых средств, ведь там содержатся главные правила по использованию того или иного косметического продукта.

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По данным сайта «Царьград», необходимо помнить и об использовании тоника, который продлит коже молодость.

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