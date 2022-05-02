Россиянам назвали резко повышающие сахар в крови продукты

В диетологии есть понятие Гликемический индекс (ГИ) — это коэффициент, показывающий, с какой скоростью содержащиеся в продуктах углеводы усваиваются. Именно продукты с высоким ГИ резко повышают уровень сахара в крови.

«Регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает обмен веществ, провоцирует чувство голода и активирует набор жира», — объяснила агентству «Прайм» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Она также добавила, что избыток продуктов с высоким ГИ также провоцирует развитие сахарного диабета второго типа.

Высокий ГИ — от 70 единиц — характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, газированных напитков, а также картофеля, рисовой лапши, каши быстрого приготовления и прочего.

В эту группу входят также овощи и фрукты. Среди них морковь, тыква, арбуз и дыня.

Низкий ГИ можно найти у многих круп, бобовых, а также овощей, ягод и несладких фруктов.

Сосудистые звездочки могут говорить о наличии опасных заболеваний, предупредил гематолог Олег Кузнецов. Причиной их появления могут быть сахарный диабет, ВИЧ и сифилис. Обязательно следует обратиться к врачу, чтобы выяснить точную причину их появления.