Россиянам назвали резко повышающие сахар в крови продукты
Врач Михалева: продукты с высоким гликемическим индексом повышают уровень сахара в крови
В диетологии есть понятие Гликемический индекс (ГИ) — это коэффициент, показывающий, с какой скоростью содержащиеся в продуктах углеводы усваиваются. Именно продукты с высоким ГИ резко повышают уровень сахара в крови.
«Регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает обмен веществ, провоцирует чувство голода и активирует набор жира», — объяснила агентству «Прайм» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.
Она также добавила, что избыток продуктов с высоким ГИ также провоцирует развитие сахарного диабета второго типа.
Высокий ГИ — от 70 единиц — характерен для сладостей, выпечки из пшеничной муки, газированных напитков, а также картофеля, рисовой лапши, каши быстрого приготовления и прочего.
В эту группу входят также овощи и фрукты. Среди них морковь, тыква, арбуз и дыня.
Низкий ГИ можно найти у многих круп, бобовых, а также овощей, ягод и несладких фруктов.
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