Россиянам назвали провоцирующие мигрень продукты

С мигренью сталкивается каждый седьмой человек в мире, следует из медицинской статистике. Врач-невролог Павел Хорошев считает, что бывают случаи, когда особенности питания провоцируют это недомогание.

Хорошев в беседе с радио Sputnik рассказал о существовании предположения, что жирное мясо может провоцировать приступы мигрени. Некоторые пациенты смогут улучшить свое состояние благодаря вегетарианской диете.

«Жирное мясо — под вопросом. Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но именно жирное мясо — не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень», — сказал невролог.

Красное вино, кофе и чай намного чаще вызывают приступы мигрени, отметил он. Людям, которые страдают от этого недуга, желательно ограничить употребление алкоголя.

«Причем красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени — это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай», — объяснил Хорошев.

К возникновению приступов мигрени может привести и употребление сыра, шоколада, а также некоторых пищевых добавок.

«Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки», — отметил Хорошев.

Люди, которые работают в сферах медицины, спорта и культуры, чаще сталкиваются с проблемами позвоночника. Все дело в том, что по долгу своей службы они принимают неестественные положения. Искривление позвоночника может быть чревато серьезными последствиями. Самые простые из них — ощущение боли и дискомфорта.