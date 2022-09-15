Россиянам назвали профессии, грозящие потерей подвижности рук | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам назвали профессии, грозящие потерей подвижности рук Врач Труханов: работающие за компьютером люди могут потерять подвижность рук РИА Новости

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Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов сообщил, что люди, которые работают за компьютером, а также ювелиры, пианисты чаще всего склонны к потере чувствительности и подвижности рук. Об этом написал Ura.ru.

Связано это, по словам медика, с сжатием нервных окончаний.

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«Если есть пекущие ощущение, покалывающие, то, как правило, это компрессия, сжатие нерва в определенных узких местах. Если нерв долго сжимается там, он может травмироваться так, что уже не восстановиться. Особенно к этому склонны люди с определенными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером <…>», — сообщил Труханов.

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Первоначально это проявляется онемением, и человек может не обращать на это внимания. В определенный момент нерв может перестать работать полностью. Иногда такая проблема бывает и в ногах.

«Бывает и в ногах, но значительно реже. Они обычно не испытывают такой статической нагрузки. В кисти наиболее часто происходят такие процессы и бывают долгосрочными. Потому что когда сжимается нерв на уровне карпального канала, перехода предплечья в кисть, место, где он проходит, очень узкое. И тогда даже после оперативного лечения, когда мы освобождаем нерв от сжатия, не во всех случаях он восстанавливается», — заключил невролог.

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