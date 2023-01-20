Здоровье 20 января 2023, 14:16 Россиянам назвали продукты, которые помогут побороть стресс Врач Николай Матвеев: бананы способны избавить человека от стресса Unsplash

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В современном мире хронический стресс все чаще становится главным спутником жизни человека. Употребление определенных продуктов способно помочь побороть депрессивные состояния, сообщил врач высшей категории, кандидат медицинских наук Николай Матвеев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, избавиться от неприятного недуга помогут продукты с высоким содержанием триптофана. Данная аминокислота синтезирует гормон серотонин, который положительно влияет на настроение человека.

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Так, в больших количествах триптофан содержится в бананах, сыре и ананасах. Кроме того, регулярное употребление жирной рыбы и орехов также может помочь в избавлении от стрессов. Врач подчеркнул, что лучше всего триптофан усваивается при прогулках на свежем воздухе.

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