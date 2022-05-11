Россиянам назвали продукты, которые помогают взбодриться не хуже кофе

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что заставить взбодриться с утра могут продукты, содержащие кофеин, а также богатая белком пища. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, к таким продуктам относятся корица, ананас и сухофрукты. Также придать бодрости могут черный шоколад, какао и даже яйца.

«В яйцах содержится полноценный белок, а внутри желтка — холин, то есть предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, как известно, ускоряет передачу нервных импульсов», — сообщила Соломатина.

Что касается ананасов и сухофруктов, то повысить энергию в организме они могут за счет своих полезных веществ в составе. Для людей, которые имеют проблемы со щитовидной железой, хорошо подойдут жирная рыба, водоросли ламинария или морская капуста, грецкие орехи и семена киноа.

Также специалист обратила внимание на кисломолочные продукты.

«Кисломолочные продукты восстанавливают микрофлору кишечника. Она ответственна за огромное количество процессов, происходящих в организме, и за уровень энергии в том числе», — сказала Соломатина.

В заключение она порекомендовала употреблять пищу с витамином D, нехватка которого провоцирует слабость и сонливость.