Россиянам назвали продукты для здоровья и долголетия

Эксперт в питании, диетолог Елена Соломатина рассказала об отечественных продуктах, которые полезны для здоровья и могут продлить жизнь при их регулярном употреблении. Об этом написал сайт kp.ru.

Оливковое масло эксперт предлагает заменить соевым, поскольку оно богато ненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-9, а также содержит небольшое количество омега-3. Кроме того, оно благоприятно влияет на иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос.

Также к продуктам правильного питания диетолог отнесла северную морскую рыбу. Ранее в Россию поставляли дикого лосося, однако сейчас из-за санкций поставки прекратились.По словам диетолога, наша селедка и скумбрия являются не менее полезными видами рыбы. Они богаты полезной омега-3 и другими ненасыщенными жирными кислотами. Соленую сельдь Соломатина не рекомендует есть гипертоникам, поскольку в ней содержится много соли.

Заменить ягоды годжи, в которых присутствует много витамина С, эксперт советует обычным шиповником. Больше всего этого витамина содержится в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами. В высушенном виде ягоды шиповника отличаются высоким содержанием витаминов Р, Е и К.