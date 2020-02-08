Россиянам назвали продукт, который точно приводит к развитию рака

Многие любят побаловать себя иногда сочным стейком из говядины. Но такое блюдо может привести к развитию онкологии. Врачи советуют не злоупотреблять красным мясом и добавить в рацион побольше клетчатки.

«Из доказанных факторов рациона питания — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе. Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идет не об алкоголе в целом», — сказал «Звезде» врач-онколог Андрей Пылев.

Он добавил, что если говорить о шоколаде или кофе, то они могут повысить риск появления других патологических состояний, но далеко не они приводят к онкологии.

Врач отметил, что к развитию рака может привести употребление слишком горячих блюд. Поэтому лучше есть теплую пищу.

Ранее заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев рассказал, что снизить риск заболевания раком можно благодаря частым визитам ко врачу. В этом случае заболевание можно обнаружить на ранних сроках, что поможет более эффективному лечению.