Россиянам назвали продукт для снижения давления

Семена чиа — это эффективный продукт для снижения артериального давления. Об этом рассказала диетолог Ольга Чунтонова. Она отметила, что этот суперфуд, который столь популярен среди приверженцев здорового образа жизни, серьезно воздействуют на сердечно-сосудистую систему.

«Семена чиа влияют на артериальное давление. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза», — рассказала диетолог в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена чиа предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы. Этот продукт, как объяснила Чунтонова, содержит в большом количестве магний и калий, а они влияют на показатели артериального давления.

Семена чиа из-за перечисленных свойств рекомендуют добавлять в рацион гипертоникам. При этом при гипотонии употреблять этот продукт не стоит, чтобы не спровоцировать еще большее снижение артериального давления.

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые снижают риск деменции. Прежде всего полезны продукты, в которых содержатся антиоксиданты, омега-3 и витамин В12. Полезнее всего фрукты и овощи, особенно ярких цветов. Также в рацион стоит включить томатный сок и шиповник. Еще полезна рыба. А вот употребление консервированных продуктов, жареного, сладкого, соленого и фастфуда лучше ограничить.