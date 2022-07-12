Россиянам назвали признаки оспы обезьян

Первыми признаками оспы обезьян являются недомогание, повышенная температура и сыпь. Об этом замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«Первые клинические проявления — это недомогание, повышение температуры тела и появление сыпи», — сообщила эпидемиолог.

Обезьянья оспа в основном распространяется контактным путем. При этом воздушно-капельный путь заражения маловероятен. Поэтому защитить себя легко, соблюдая уже известные меры профилактики, отметила специалист.

Пшеничная обратила внимание, что ни одного летального случая пока не зарегистрировано. Люди легко переносят заболевание, однако риски тяжелой формы остаются — например, при запущенном случае и несвоевременном оказании медпомощи.

По ее словам, детям сейчас нет необходимости вакцинироваться от оспы.

О первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в России 12 июля сообщил Роспотребнадзор. Пшеничная позже уточнила, что заболевшим стал молодой человек, который недавно вернулся из Португалии. Он обратился к врачу с характерной сыпью.