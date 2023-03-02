Здоровье 02 марта 2023, 16:41 Россиянам назвали признаки наркозависимости

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Директор Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Антон Масякин рассказал РИА «Новости», что о наркотической зависимости у человека могут говорить перепады настроения и тревожные состояния.

РИА ФАН отметило слова специалиста о том, что все наркотические вещества влияют на психическое здоровье, оказывая воздействие на поведение, чувства, мысли и настроение человека.

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«Частое употребление наркотиков может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья, такие как возникновение тревоги или депрессии. Употребление наркотиков является установленным фактором риска суицидального поведения», — предупредил Масякин.