Россиянам назвали природное средство против рака

Как выяснилось, почти каждый россиянин может найти у себя в огороде овощ, обладающий противоопухолевым действием — редис. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Прежде всего, редиска, как все крестоцветные, оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие. Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Еще, по словам врача, этот продукт замедляет процесс старения. Тем не менее редис нужно осторожно употреблять тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Также его нельзя есть на голодный желудок и всегда нужно добавлять какую-нибудь смягчающую добавку.

Пациентам со сниженной кислотностью диетолог посоветовал употреблять редиску как раз натощак, чтобы улучшить отделение желудочного сока и пищеварение. Самый полезный и вкусный редис — плотный и наполненный, его мякоть в разрезе должна быть сочной.

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