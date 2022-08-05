Россиянам назвали причины частых носовых кровотечений

Грибковая сенсибилизация — аллергическая реакция — может стать причиной частых носовых кровотечений. Вызывается этот недуг переизбытком глюкозы и сахара в организме, при аллергии у человека возникает сильный зуд в носу.

«Грибковая инфекция появляется из-за питания, на фруктах, а вернее из-за того, что на них находится. Также грибковая сенсибилизация — это когда человек ест много глюкозы, сахара, сладкого», — рассказала в беседе с Ura.ru генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Она объяснила, что при таком сценарии в организме человека появляется огромное количество воспалительных белков, начинается аллергическая реакция. А когда идет постоянный источник подпитки воспаления, носовые кровотечения носят регулярный характер.

При грибковой сенсибилизации у человека начинается зуд по всему телу и в носу. Врач назвала это первым клиническим симптомом, позволяющим обратить внимание на болезнь. Второй симптом — это появление зудящих корочек в носу, которые начинают кровоточить, если их задеть.

Но есть и другие причины кровотечения из носа. И основная из них — это повышенное давление. Внутричерепное давление является второй причиной. Кроме того, есть еще хрупкость сосудов, заключила врач.