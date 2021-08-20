Россиянам назвали предельную дозу сахара в день

Когда речь идет о суточной норме сахара, то имеется в виду прежде всего добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед, объяснила доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Алла Погожева. Она рассказала сколько сахара можно съедать в день и чем его можно заменить.

Кондитерские изделия, сладкие кисломолочные и творожные продукты, подслащенные безалкогольные напитки — это основные источники добавленных сахаров в нашем рационе, объяснила Погожева в беседе с радио Sputnik. Она отметила, что в пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, за некоторыми исключениями.

«В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет», — пояснила Погожева.

При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая сегодня составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий) или около 50 граммов в день, отметила медик. Минздрав России в 2020 году предложил снизить этот верхний предел — менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день, отметила Погожева.

Люди, которые следят за здоровьем, могут ориентироваться на пониженные нормы, тем более что в качестве источника углеводов сахар легко заменить, например, полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых — особенно в цельнозерновых — продуктах, а также в овощах и фруктах.

При этом, здоровому человеку нужно определенное количество сахара как источника необходимой для организма глюкозы.

При острой нехватке этого вещества — например, при непродуманной диете — у человека может возникнуть состояние гипогликемии. Как отметила врач, для выхода из этого состояния можно использовать сладкий чай.

Индийский диетолог Ручика Батра дала рекомендации тем, кто хочет быстро сбросить вес, не навредив организму. В первую очередь она посоветовала как следует высыпаться. Недосып замедляет обмен веществ, что мешает сбросить вес. Необходимо, по ее словам, выпивать не менее трех литров воды в день. Это поможет организму очиститься от токсинов, пояснила эксперт. Также диетолог рекомендовала есть поменьше сахара и жареной еды и регулярно заниматься физической активностью.