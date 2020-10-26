Россиянам назвали правильные способы проверки себя на COVID-19

Проверить свой организм на наличие коронавируса можно тремя разными способами. Какой из них лучше выбрать, рассказал инфекционист, вакцинолог и главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», — привело слова медика радио Sputnik.

Тимаков пояснил, что мазки для теста ПЦР берут из носоглотки или ротоглотки. По его словам, наиболее достоверный результат можно получить, если смешать в одной пробирке оба мазка. При этом исследование стоит делать в первые две недели заболевания COVID-19. Только после истечения этого срока можно проверять наличие антител, так как раньше сдавать кровь абсолютно бессмысленно.

«Антитела начинают формироваться на 7–10-й день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом, через две-три недели, начинает формироваться иммуноглобулин G. В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше семи дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G», — объяснил Тимаков.

Инфекционист добавил, что после выздоровления стоит повторно пройти тест ПЦР. Это необходимо, чтобы определить, выделяется ли вирус во внешнюю среду. Человек становится незаразным, когда нет активного выделения инфекции.