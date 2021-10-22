Россиянам назвали пожизненное противопоказание к вакцинации от коронавируса

Пожизненным противопоказанием к вакцинации от коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на сам препарат или его компоненты. Все остальные противопоказания — временные. Об этом рассказала доктор медицинских наук, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент», — передал ТАСС ее слова.

Те, у кого есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания. Это означает, что нужно избегать мест скопления людей и контактов с теми. Также Руженцова рекомендовала посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин сообщил, что слишком частая вакцинация приведет к иммунному параличу.