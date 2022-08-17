Россиянам назвали полезные свойства абрикоса

«Ридус» перечислил несколько преимуществ для здоровья, которыми обладают абрикосы. Они полезны, поскольку содержат большое количество минералов и витаминов.

Абрикосы улучшают состояние кожи и волос благодаря богатому химическому составу, а также облегчают зуд, который вызван кожными заболеваниями и солнечными ожогами.

В этих фруктах содержится магний, калий и кальций, необходимые для роста мышц и укрепления костей. Отмечается, что абрикосы богаты фосфором, калием и магнием. За счет этого они улучшают работу нервной системы, мозга и нормализуют давление.

Кроме того, абрикосы поддерживают здоровье глаз и налаживают пищеварение.