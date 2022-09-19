Россиянам назвали полезные снеки под сериал | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам назвали полезные снеки под сериал Бренд-шеф Разбоев: морепродукты, сыры и овощные палочки заменят вредные снеки Unsplash

Читать 360tv в

Морепродукты, сыры и овощные палочки можно есть во время просмотра сериала или фильма вместо вредных снеков. Об этом в разговоре с Life сообщил бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев.

Польза морепродуктов, по словам эксперта, заключается в их составе. Ненасыщенные жирные кислоты (омега-3) в целом принесут пользу организму, а низкокалорийный белок быстро усвоится и даст чувство насыщения.

Реклама

«Кроме того, у них — широкие вкусовые возможности, а также необычные варианты приготовления. В частности, можно попробовать мидии по-провански — тушеные в томатном соусе и белом сухом вине, с добавлением ароматных специй, чеснока и лука. Без всяких сомнений, такое блюдо никого не оставит равнодушным. Причем не стоит бояться и стройным красавицам, ведь оно не добавит ни одного лишнего сантиметра в талии. Подавать же мидии можно в супнице или паэльнице, обильно присыпав свежей зеленью», — сказал Разбоев.

Реклама

Он также посоветовал обратить внимание на сыры, политые оливковым маслом и приправленные прованскими травами, а также на овощные палочки с легкими заправками.

«Также тем, кто не хочет сильно заморачиваться с готовкой, можно похрустеть овощными палочками. Достаточно нарезать свежую морковь, огурец, сладкий перец, цукини или сельдерей на одинаковые по размеру брусочки и подать их с легкой и ароматной заправкой», — резюмировал шеф-повар.

0 0 0 0 0 0