Россиянам назвали пять причин для отказа от семечек

Многие любят провести вечер, щелкая семечки. При этом съесть всего горсть почти никогда не получается, а ведь этот продукт совсем не безвредный. Существует как минимум пять причин, которые заставят отказаться от семечек. Об этом заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

«В семечках огромное количество жирных кислот, причем превалирует Омега-6. В отличие от целительных Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и по закону подлости первыми усваиваются», — пояснила Павлова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что семечки являются очень калорийными. В 100 граммах может содержаться порядка 600 килокалорий. Еще семена подсолнечника вызывают аппетит. Полезные вещества есть лишь в сырых семечках, а в жареных — конечные продукты гликирования (КПГ). Эти продукты — один из главных факторов старения.

«Семечки „грязный“ продукт, который может содержать в себе яйца паразитов и прочее. Вот после этой фразы мне бы уже расхотелось это есть. Если без семечек никак, то лучше покупать сырые, как следует мыть, а затем подсушивать в духовке или микроволновке», — посоветовала эндокринолог.

Щелканье семечек не просто портит зубы, а может обернуться серьезными трещинами. По словам Павловой, небольшое количество подсолнечного масла в блюде не навредит организму, но от семечек лучше отказаться.