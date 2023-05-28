Здоровье 28 мая 2023, 02:47 Россиянам назвали первый заметный симптом рака Онколог Карасев: симптомом рака может быть изменение цвета кожи Pxhere

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Вероятность заболеть раком увеличивается с каждым прожитым годом, особенно для людей, которые не следят за своим питанием, курят и употребляют алкоголь. Об этом онколог Иван Карасев написал в своем Telegram-канале.

Нередко к 50 годам человек сталкивается с ситуацией, когда организм функционирует благодаря таблеткам, а без них, к примеру, поджелудочная железа может отказать. Операцию на этом органе при обнаружении онкологии можно сделать лишь в 15-20% случаев, отметил эксперт.

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Поджелудочная железа отвечает за пищеварение и обмен глюкозы в организме. Карасев призвал обращать внимание на изменение цвета кожи. Желтушность или излишняя бледность может говорить о появлении серьезной проблемы в организме.

«Землистый цвет лица может указывать на проблемы с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике», — отметил он.

Рак поджелудочной железы является самым агрессивным вариантом злокачественных образований, резюмировал врач.

Ранее онколог Вадим Покровский напомнил, что самым опасным раком считается рак поджелудочной железы.