28 мая 2023, 02:47
Россиянам назвали первый заметный симптом рака
Онколог Карасев: симптомом рака может быть изменение цвета кожи
Вероятность заболеть раком увеличивается с каждым прожитым годом, особенно для людей, которые не следят за своим питанием, курят и употребляют алкоголь. Об этом онколог Иван Карасев написал в своем Telegram-канале.
Нередко к 50 годам человек сталкивается с ситуацией, когда организм функционирует благодаря таблеткам, а без них, к примеру, поджелудочная железа может отказать. Операцию на этом органе при обнаружении онкологии можно сделать лишь в 15-20% случаев, отметил эксперт.
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Поджелудочная железа отвечает за пищеварение и обмен глюкозы в организме. Карасев призвал обращать внимание на изменение цвета кожи. Желтушность или излишняя бледность может говорить о появлении серьезной проблемы в организме.
«Землистый цвет лица может указывать на проблемы с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике», — отметил он.
Рак поджелудочной железы является самым агрессивным вариантом злокачественных образований, резюмировал врач.
Ранее онколог Вадим Покровский напомнил, что самым опасным раком считается рак поджелудочной железы.
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