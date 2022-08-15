Россиянам назвали основные симптомы туберкулеза

Санитарный врач, эпидемиолог, дезинфектолог Николай Дубинин и врач-пульмонолог, терапевт «СМ-Клиники» Вячеслав Светлаков перечислили основные симптомы туберкулеза. Об этом написала Lenta.ru.

По словам медиков, главные симптомы этой болезни — это холодный ночной пот и изнуряющий кашель.

Туберкулез может быть первичным, когда заболевание развивается стремительными темпами, и вторичным — когда человек повторно заражается инфекцией. Также различают открытую и закрытую формы.

«Открытая форма туберкулеза развивается стремительно, бактерии легко можно обнаружить в мокроте и каловых массах, больной активно распространяет инфекцию на окружающих, тем самым представляет опасность для других людей. При закрытой форме заболевания человек не опасен для других людей, поскольку является только носителем инфекции, возбудитель в окружающую среду не выделяется», — сообщил Светлаков.

Люди, у которых развивается активный туберкулез, могут не иметь симптомов вялости, плохого аппетита и снижения веса. Чаще всего, о наличии инфекции в организме говорит кашель.

«Кашель и есть самый распространенный симптом туберкулеза. Из-за медленного течения заболевания, его часто не берут во внимание, списывая все на курение, простуду или другие заболевания. Мокрота зеленого или желтого цвета может появляться по утрам. С развитием болезни в мокроте могут обнаруживаться небольшие сгустки крови», — отметил Дубинин.

Люди с туберкулезом также могут иметь холодный ночной пот, одышку и боль в груди, резюмировал медик.