Россиянам назвали основные причины поражения сосудов мозга

Коронавирусная инфекция за последние два года дополнила перечень факторов, приводящих к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, ковид может оказывать влияние на состояние стенок сосудов, и вызывать их повреждение.

«Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет», — предупредила врач-невролог Юлия Евсютина в беседе с радио Sputnik.

Повреждение стенок сосудов может приводить к опасным для жизни заболеваниям, среди которых инсульт и инфаркт.

Евсютина перечислила признаки острого нарушения мозгового кровообращения. К ним относятся слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны; перекос лица; нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает обращенной к нему речи; нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова; выраженное головокружение, а также нарушение координации. При появлении этих симптомов нужно немедленно вызывать «скорую».

При этом невролог отметила, что хронические нарушения мозгового кровообращения могут не иметь ярких симптомов. Она рекомендовала обращать внимание на такие особенности состояния, как шум в ушах, слабость, снижение памяти и так далее.

«Есть общие черты, характерные и для других заболеваний. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения», — пояснила Евсютина.

Она рекомендовала обязательно обратиться к врачу при появлении таких симптомов, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил необходимое лечение.

Здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация помогают педотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе нарушений мозгового кровообращения.

Риск инсульта увеличивается в разы при давлении выше 180, предупредил терапевт Алексей Хухрев. При подобных показателях давления необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Врачи помогут снизить давление.