Здоровье 14 декабря 2022, 17:13 Россиянам назвали оптимальное время занятий спортом для здоровья сердца Врач Алексей Дорофеев: лучше всего тренироваться днем

Читать 360tv в

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами требуются регулярные физические тренировки. О самом оптимальном времени для них рассказал врач Алексей Дорофеев сайту «Абзац».

По мнению специалиста, максимальную пользу для организма принесут дневные тренировки. Он подчеркнул, что не стоит заниматься физической активностью за пару часов до сна и около пяти утра.

Реклама

Именно ранним утром чаще всего случаются инфаркты и инсульты, а слишком поздняя физическая активность негативно повлияет на качество сна.

Реклама