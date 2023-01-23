Здоровье 23 января 2023, 02:43 Россиянам назвали оптимальное время дневного сна Врач-сомнолог Черкасова: на дневной сон достаточно выделять 15-20 минут Pxhere

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Сон в дневное время, который поможет восполнить энергетический ресурс организма, не должен превышать одного часа, считает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. В беседе с RT она отметила, что иногда человеку достаточно вздремнуть всего четверть часа.

«Что касается количества дневного сна, то человеку, который, в принципе, высыпается ночью, но любит поспать днем, достаточно 15-20 минут», — рассказала сомнолог. При этом она добавила, что если человек недосыпает, многое зависит от того, насколько силен дефицит сна.

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Так, например, если человек по ночам спит всего по пять часов, в то время как его норма — восемь, то в этом случае дневной сон можно увеличить до одного часа.

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Но Черкасова предупредила, что просыпаться после дневного сна желательно не позже 15:00, чтобы вечером не испытывать трудности с засыпанием.

Нарушить процессы биоритма человека и нанести вред организму во время ночного сна могут источники света. Спящий организм воспринимает любую освещенность как потенциальную угрозу, объяснила руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра Татьяна Сурненкова.