Здоровье 07 января 2024, 10:26 Россиянам назвали опасные симптомы после падения Терапевт Рябков назвал опасные симптомы после падения Unsplash

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В случае падений есть несколько симптомов, которые должны насторожить людей. Об этом RT рассказал терапевт Андрей Рябков.

По его словам, наиболее очевидным симптомом является болевое ощущение в конечности.

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«В случае падения не всегда удается сгруппироваться правильно и сохранить координацию движений. Можно получить разрывы или ушибы связок, получить растяжение. Поэтому нужно сразу обратиться к травматологу, который назначит правильное лечение», — сказал врач.

Рябков отметил, что после падения в кости может возникнуть трещина. В этом случае сформируется отек, появится резкая боль, а при повреждении сосудов — синяк.

«Например, при трещине ребра возможен учащенный пульс или проблемы с дыханием. Поэтому важно вовремя полностью зафиксировать конечность до приезда врачей. Такая же ситуация с сотрясением мозга, когда появятся симптомы сонливости, слабости и тошноты», — добавил терапевт.

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