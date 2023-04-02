Здоровье 02 апреля 2023, 13:05 Россиянам назвали опасность сухих шампуней с бензолом Онколог Самойленко: сухие шампуни с бензолом могут повысить риск развития рака Unsplash

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Содержащие бензол сухие шампуни могут повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Игорь Самойленко.

По его словам, бензол способен вызвать как рак кожи, так и опухоли легких и верхних дыхательных путей.

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«У этого канцерогена очень широкий спектр действия. Если бензол присутствует в составе сухого шампуня, то от такого товара лучше отказаться», — подчеркнул он.

Самойленко отметил, что американский регулятор в октябре 2022 года предупредил поставщиков о превышении количества бензола в ряде сухих шампуней, в итоге эту продукцию отозвали из продажи.

«При этом в жидких шампунях бензол, как правило, не используется. Они более безопасны с этой точки зрения», — добавил онколог.

Ранее нидерландский ученые выяснили, что морковь, благодаря веществу фалькаринол, может защитить от некоторых видов онкологических заболеваний и снижает риски возникновения злокачественных опухолей.