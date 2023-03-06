Здоровье 06 марта 2023, 02:07 Россиянам назвали нужные весной витамины Нутрициолог Писарева: весной жителям России нужны витамины C и D Pxhere

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Весной россиянам в первую очередь будут нужны витамины C и D. Не стоит забывать и о витаминах группы B, A, E, а также о магнии и цинке. Об этом рассказала нутрициолог, диетолог Ирина Писарева в разговоре с Ura.ru.

Писарева предупредила, что весна — это период межсезонья, когда чаще всего обостряются многие хронические заболевания. Иммунитет человека снижается в силу нехватки тех или иных витаминов.

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«Зимой нам всегда не хватало солнышка, да и весной пока его еще мало присутствует, поэтому нужен витамин D. Хотя бы профилактические дозировки для тех, у кого нет дефицита. Потом витамин C», — отметила Писарева.

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Именно витамин C она назвала мощнейшим антиоксидантом. Он содержится в цитрусовых, брокколи и картофеле. Тем, у кого в этот период трескаются губы, могут помочь жирорастворимые витамины А и E.

«Если их не хватает из продуктов питания, то их надо принимать в виде БАД. Также хочу сказать по приему витаминов группы B, потому что они помогают повысить иммунитет, улучшить настроение, влияют на спокойствие и нервную систему. Но здесь нужно проконсультироваться с врачом о приеме этих биологически активных добавок», — предупредила Писарева.

В этот период также будет очень актуален магний, по которому у многих россиян дефицит, отметила нутрициолог.

«Железо уже по анализам и по назначению врача», — сказала специалист.

Также она обратила внимание на цинк. Этот минерал тесно связан с иммунитетом и помогает организму производить активную форму витамина A.

О важности витаминов С и D в начале весны также рассказывала врач-терапевт Надежда Чернышова. для проверки содержания витамина D в организме она рекомендовала сдать соответствующий анализ. А повысить уровень витамина С можно с помощью квашенной капусты.