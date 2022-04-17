Россиянам назвали нестандартные признаки зубной боли

Симптомами зубной боли могут быть не только острые неприятные ощущения в полости рта. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказала стоматолог Мария Балакирева.

По ее словам, зубная боль может появиться через насморк, недомогание в области темени, глаз или воспаления лимфоузлов. Врач объяснила, что изначально можно не понять, что болят именно зубы, а не что-то еще.

«Симптомом может быть, в том числе, воспаление лимфоузлов. Корни нижних зубов часто соприкасаются и идут на нервы», — рассказала она.

Балакирева объяснила, что точно определить причину недомогания поможет лишь квалифицированный врач, который поставит правильный диагноз.

Ранее Национальная служба здравоохранения Англии сообщала, что резкое изменение голоса пациента может свидетельствовать о раке полости рта.

Среди прочих признаков красные и белые пятна на слизистой оболочке, онеменение во рту, затрудненное глотание и кровотечение.