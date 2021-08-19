Россиянам назвали несколько поводов полюбить зеленый чай

Зеленый чай содержит множество питательных веществ и антиоксидантов, которые положительно влияют на работу органов. Специалисты считают, что люди, ежедневно употребляющие этот ценный напиток, реже болеют, передала Pravda.Ru.

Во-первых, зеленый чай снижает риск развития болезни Альцгеймера. Катехины, содержащиеся в нем, оказывают защитное действие на нейроны. Кроме того, напиток повышает функцию мозга за счет кофеина. А еще есть в нем аминокислота под названием L-теанин, которая обладает успокаивающим эффектом.

Ученые выяснили, что зеленый чай помогает снизить риск развития рака. Находящиеся в нем антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами. По данным исследования, женщины, которые пьют зеленый чай, имеют меньший риск развития рака молочной железы на 20-30%. У мужчин риск развития рака предстательной железы уменьшается на 48%.

Также зеленый чай способен снизить риск развития диабета второго типа и подавлять рост некоторых опасных микробов и вирусов, например, гриппа.

Зеленый чай также способен бороться с лишним весом. Даже в натуральные добавки для сжигания жира включают листья этого растения.

А еще зеленый чай повышает физическую работоспособность, мобилизуя жирные кислоты из жировых тканей. Перед походом в спортивный зал следует выпить немного напитка для лучшей тренировки.