Россиянам назвали неожиданный симптом, который указывает на опасные заболевания

Отеки могут указывать на развитие опасных болезней, причем не только сердечно-сосудистой системы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал Кардиолог Сергей Иванов.

«Они (отеки — прим. ред.) не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения», — предупредил врач.

При этом он уточнил, что отеки ног, которые появляются у человека к вечеру, обычно указывают на сердечную недостаточность. Иванов призвал россиян относиться к своему здоровью серьезнее и ответственнее. Он посоветовал регулярно следить за уровнем артериального давления, а все показатели записывать в личном дневнике.

Ранее «Газета.ru» напомнила, что сосудистые звездочки, которые появляются на лице и теле, указывают на патологию сосудов. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова уточнила, что у человека нарушается тонус сосудистой стенки — она истончается, поэтому находящаяся внутри кровь начинает просвечиваться.

Причин появления звездочек может быть много, но чаще всего они указывают на проблемы с метаболизмом, эндокринные, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек.