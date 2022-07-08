Россиянам назвали наиболее подверженную тромбозу группу людей

Пожилые люди чаще остальных подвержены возникновению тромбоза. Риск внезапно и крайне быстро умереть возрастает в этой группе людей в десятки раз. Об этом рассказал врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

«Это состояние, несовместимое с жизнью. Заранее что-то сказать нельзя. Тромбоз, как правило, печальный исход. Это внезапная смерть. Никакой предварительной симптоматики, и ничем помочь уже не сможете», — рассказал Конев в беседе с Ura.ru.

В первую очередь, как отметил врач, тромбозу подвержены люди с соответствующей предрасположенностью. Для того, чтобы узнать если ли она у человека, необходимо смотреть на наследственность. Также надо знать, сталкивался ли с внезапной смертью кто-то из родственников.

Обращать внимание следует и на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой. Но главная группа риска — это пожилые люди.

Если у человека есть предпосылки к тромбозу, то нужно соблюдать меры профилактики: следить за здоровьем, а также проходить диспансеризацию. Также следует обратиться к врачу, который может назначить пациенту необходимые препараты.