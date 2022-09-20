Россиянам назвали ингредиенты полезной пиццы | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам назвали ингредиенты полезной пиццы Диетолог Гинзбург: пиццу можно сделать полезнее, заменив пшеничную муку в тесте на ржаную freepik.com

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru рассказал россиянам, как сделать пиццу более полезной. По его словам, в первую очередь следует заменить пшеничную муку в тесте на ржаную.

Кроме того, можно вместо обычного сыра добавить менее соленый сулугуни.

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«Обычно пиццу делают из пшеничной муки. Можно попробовать сделать пиццу на ржаной муке или добавить ржаную муку. Правда, тогда она будет не нежная, не пышная, потому что грубый хлеб получится. Можно изловчиться, просто добавить ржаную муку в дрожжевое тесто. Тогда она будет пополезнее», — сообщил Гинзбург.

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Диетолог отметил, что пиццу следует есть не чаще двух раз в неделю.

«Где-нибудь пару раз в неделю можно пиццу есть, не более. Количество должно, как мы привыкли, взяли пиццу и на восемь уголочков порезали. Один уголочек за раз достаточно. Ни о какой половине пиццы или там четверти в этих случаях лучше речь не вести. Если съесть больше, то сразу не умрешь. Но то, что дни свои сократишь, — это точно», — резюмировал медик.

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