Россиянам назвали главное действие в случае резкого повышения давления

Многие люди в случае резкого повышения давления не знают, что нужно делать, или же наоборот, совершают неправильные действия. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, что необходимо делать в таком случае.

Главное, что нужно сделать, при резком скачке давления — это успокоиться, отметила Кореневич, ее слова привел «Медик Форум». Она объяснила, что часто люди думают, что такие изменения — это предвестники инсульта или инфаркта, но это не так.

Состояние здоровья, как отметила кардиолог, может зависеть от реакции человека на повышение давления — чем реакция будет спокойнее, тем лучше.

Кореневич рекомендовала плавно снижать давление, а не делать этого резко. Часто резкие скачки давления являются результатом психоэмоционального напряжения, объяснила кардиолог. Поэтому, по ее словам, спокойствие является лучшим средством от таких скачков.

Для того, чтобы оказать первую помощь в случае инфаркта, первым делом нужно иметь под рукой препараты, содержащие нитроглицерин, рассказал заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов. При этом оказывающим помощь следует помнить, что некоторые лекарства могут нанести серьезный вред организму. Тот же нитроглицерин ни в коем случае нельзя давать при гипостатическом обмороке, поскольку можно ухудшить состояние больного.