Россиянам назвали две ошибки при лечении кашля

При появлении кашля многие сразу решают, что он вызван простудным заболеванием, и начинают принимать отхаркивающие препараты без консультации с врачом. Но кашель не всегда сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий.

Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова в беседе с радио Sputnik.

«Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину», — подчеркнула врач.

Также специалист отметила, что в тех случаях, когда кашель действительно вызван инфекционным заболеванием, некоторые люди сразу начинают принимать антибактериальные препараты. И делают они это тоже без назначения врача.

Кожевникова заметила, что не имея медицинского образования нельзя выбрать подходящий антибиотик, а также невозможно рассчитать оптимальную дозу препарата.

У каждого лекарства такой группы есть свои показания и противопоказания, а также правильные дозы и сроки лечения, подчеркнула врач.

Если неправильно выбрать способ лечения, то препарат из этой группы может не подействовать на человека, или же дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета.

«Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным», — заметила Кожевникова.

Сильный кашель является одним из симптомов заболевания «омикроном». Врач-пульмонолог Владимир Бекетов отметил, что для того, чтобы справиться с приступами сухого кашля, важно, чтобы в квартире был достаточный уровень влажности — не меньше 35-45%. В этом случае, по его словам, слизистые будут значительно меньше раздражаться.