Россиянам назвали два сценария развития пандемии после Нового года

Ситуация с COVID-19 в России в январе 2021 года может развиваться по двум сценариям. Либо заболеваемость вырастет, либо процесс станет более стабильным. Все зависит от соблюдения мер профилактики.

Предположение о том, как сложатся обстоятельства, высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова привело РИА «Новости».

«Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», — подчеркнул специалист.

При нарушении противоэпидемических мероприятий он допустил «откат к прежним значениям». Такое не исключено, если люди будут активно посещать массовые мероприятия на каникулах, перестанут соблюдать социальную дистанцию и использовать гигиенические средства.

Чтобы обезопасить себя, Горелов предложил провести праздники дома. Больших компаний и людных мест лучше избегать, меньше ходить в торговые центры и другие закрытые помещения и воздержаться от поездок на общественном транспорте.