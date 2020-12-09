Россиянам назвали два сценария развития пандемии после Нового года
Предположение о том, как сложатся обстоятельства, высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова привело РИА «Новости».
«Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», — подчеркнул специалист.
При нарушении противоэпидемических мероприятий он допустил «откат к прежним значениям». Такое не исключено, если люди будут активно посещать массовые мероприятия на каникулах, перестанут соблюдать социальную дистанцию и использовать гигиенические средства.
Чтобы обезопасить себя, Горелов предложил провести праздники дома. Больших компаний и людных мест лучше избегать, меньше ходить в торговые центры и другие закрытые помещения и воздержаться от поездок на общественном транспорте.