Здоровье 05 сентября 2022, 17:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам назвали два способа, как сбросить «летние» килограммы без диет Врач Бобровский: большее количество физических нагрузок позволит снизить вес

Читать 360tv в

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радиостанцией Sputnik сообщил, что сбросить лишний вес, набранный за лето, можно двумя способами. При этом врач уточнил, что диеты вовсе не понадобятся.

В первую очередь необходимо увеличить количество ежедневных физических нагрузок.

Реклама

«Рекомендации для каждого человека, который захотел сбросить летние килограммы, индивидуальные, но есть общие правила. Во-первых, нужно увеличить расход энергии. То есть нужны физические упражнения, причем речь необязательно про походы в фитнес-клуб, речь про повседневную нагрузку. Можете начать парковаться дальше от места работы или на остановку раньше выходить из автобуса, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий, чем обычно», — сказал Бобровский.

Реклама

В вопросе питания медик посоветовал не прибегать к быстрым диетам, а лишь добавить в свой рацион низкокалорийные продукты. Насыщение будет наступать раньше, что позволит сократить потребление высококалорийных продуктов, резюмировал Бобровский.

0 0 0 0 0 0