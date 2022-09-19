Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми | 360°

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Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Диетолог Ковальков: увеличить концентрацию гормона счастья поможет индейка с джемом

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Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, какое блюдо может стать «источником счастья» для россиян во время осенних холодов.

Как сообщил специалист, один из главных источников гормона счастья — это яркое солнце. В случае отсутствия солнечных лучшей увеличить концентрацию такого гормона в организме поможет особая аминокислота.

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«Серотонин вырабатывается из маленькой аминокислоты, которая называется триптофан. Чтобы попасть к нам в мозг, она должна пройти гематоэнцефалический барьер. Назовем его воротами, куда ломятся разные аминокислоты. Поскольку триптофан маленький, то его, как собачку, за шкирку откидывают и он не может пройти», — сообщил Ковальков.

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В качестве примера диетолог предложил приготовить индейку с джемом.

«Помочь тут может индейка с джемом. Индейка содержит большое количество триптофана, а сладкий джем вызовет выброс инсулина, который выступит в качестве транспортной системы и оттянет остальные аминокислоты от своеобразных ворот в мозг», — сказал медик.

Он пояснил, что если съесть такое блюдо, то триптофан проследует к мозгу. Индейка с джемом — очень хороший способ поднять себе настроение во время осенних холодов, резюмировал диетолог.

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