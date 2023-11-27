Здоровье 27 ноября 2023, 00:23 Россиянам назвали 5 требующих обращению к врачу симптомов Медик Зяблова перечислила симптомы для немедленного обращения к врачу Pxhere

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Заместитель главврача медицинского онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова перечислила пять симптомов, которые требуют незамедлительного обращения к медикам. Среди них грудные боли, высокая температура и диарея, написал RT.

Также в списке оказались длительная тошнота, затрудненное дыхание и нарушения сердечного ритма. Например, долгое повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях, сказала медик.

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Нарушения ритма сердца могут указывать на потенциальное появление или обострение сердечных болезней, а также сбоях в работе желудочков сердца.

«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам», — предупредила она.

Врач рекомендовала направляться к специалисту при появлении любых нездоровых симптомов, если они длятся несколько дней и не реагируют на лекарства.

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