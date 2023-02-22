Здоровье 22 февраля 2023, 13:45 Россиянам напомнили, почему сон важен для хорошей физической формы

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Хорошая физическая форма достигается не только регулярными тренировками и правильным питанием, но и здоровым сном. Об этом сообщил «Ридус».

Во-первых, если человек хорошо высыпается, он становится более выносливым. Также полноценный отдых влияет на рост мышц, масса которых наращивается за счет белка. При недостатке сна синтез мышечного белка снижается.

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Кроме того, хронический недосып мешает жиросжиганию из-за недостаточной выработки тестостерона и гормона роста.

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