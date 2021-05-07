Россиянам напомнили об опасности употребления алкоголя натощак

Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак. Однако глоток шампанского или вина вприкуску с сыром или семгой — аперитив для запуска ферментативной системы. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн, сообщило РИА «Новости».

Последствия употребления алкоголя натощак: алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Поэтому нужно есть, а потом уже чуть-чуть выпивать.

«Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно», — сказал Брюн.

Если исходить из культуры пития, то существует понятие «аперитив». Однако он не должен превращаться в пьянку. Напротив, это запуск ферментативной системы, значит, очень малая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или семгой.

Есть часы, когда алкоголь может быть «условно безопасен». Нарколог посоветовал наливать спиртное в бокал ближе к вечеру, во время ужина. Тем не менее перерывы между распитием спиртного должны быть длительными, а самого алкоголя — мало, предупредил Брюн.

Чтобы обойтись без отравления, необходимо обязательно закусывать. При возникновении проблем со здоровьем лучше обратиться к медикам, написало Newinform. Кроме того, аскорбиновая кислота увеличивает обменные процессы, а янтарная и лимонная кислоты не допустят процесса избыточного опьянения и похмелья. Правда, это рекомендация только для здоровых людей, а не пациентов с язвенной болезнью желудка.