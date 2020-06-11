Россиянам напомнили об опасности клещей. Сейчас пик их активности

Во время продолжительных выходных многие граждане России отправятся на природу: в городские парки, лес или на дачу. Однако теплая погода, которая установилась на территории страны, привела к активности клещей.

Об опасности кровососущих членистоногих рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев. Его интервью опубликовано на сайте Минздрава.

Специалист рассказал, что пик активности клещей приходится на май и июнь. Своим укусом кровососы могут заразить человека клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими бактериальными заболеваниями.

«Важно знать, какие заболевания распространены в конкретном регионе. Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть», — рассказал он.

Для того, чтобы не заразиться, лучше сделать прививку. Если ее нет, то нужно принять все меры для того, чтобы не позволить клещу вас укусить.

«Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ», — отметил эксперт. Он напомнил, что это очень серьезное заболевание, которое поражает суставы и нервную систему. Боррелиоз может стать хроническим. Антибиотики для его лечения применяют только в первые дни. Так что запускать его нельзя, потому что потом вылечиться будет очень сложно.

Перед выездом на природу лучше опрыскать себя специальными репеллентами. Надеть закрытую одежду, плотно прилегающие брюки и высокую обувь.

«Обычно клещ не впивается сразу — попадая с травы на одежду, остается на теле не выше полуметра от земли, около часа ищет подходящее место и только потом присасывается к коже», — пояснил Александр Лукашев.

После возвращения с прогулки нужно внимательно осмотреть себя. Клещи могут прятаться в складках тела и под нижним бельем. Если все же человека укусили, то клеща нужно аккуратно снять. Это можно сделать в травмпункте или при помощи пинцета с мягкими губками. Клеща нужно плавно подкручивать и стараться не оторвать голову чтобы потом не допустить заражения. Все возбудители, которых клещ передает человеку, находятся в его слюне.

Если укушенный не прививался от клещевого энцефалита, то ему надо срочно поехать в ближайший травмпункт, где ему введут иммуноглобулин. Укол нужно сделать максимум через 72 часа после укуса. Самого клеща нужно отвезти в лабораторию, где проверят, мог ли он заразить человека боррелиозом.