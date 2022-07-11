Россиянам напомнили о важности ревакцинации от коронавируса раз в полгода

В России сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом, однако это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова процитировал ТАСС.

«В ряде стран сегодня идет подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо», — сказал он.

По его словам, в особой зоне риска по-прежнему находятся жители России в возрасте старше 60 лет, а также носители хронических заболеваний. Мурашко отметил — что оптимальные сроки вакцинации — один раз в полгода.

Также министр здравоохранения в России отметил, что в стране в полном объеме возобновлены профилактические медицинские мероприятия, в том числе и диспансеризация населения. По его словам, эти процедуры необходимо посетить людям, переболевшим коронавирусом.

«Ковид оставляет [последствия в организме], поэтому необходимо оценить степень нарушения функций и получить рекомендации врача, и в случае необходимости получить лечение», — заключил Мурашко.